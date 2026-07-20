معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا از تحویل سه محصول معوق این شرکت تا پایان شهریور خبر داد و گفت: با تأمین قطعات، خودرو‌های شاهین اتوماتیک، اطلس G و سهند که از تعهدات گذشته بودند، پس از تکمیل فرآیند تولید به مشتریان تحویل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مهدی آقاطاهریان در نشست خبری امروز گفت: در سامانه یکپارچه فروش سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۱۳۵ هزار دستگاه خودرو عرضه شد که حدود ۴۹۱ هزار دستگاه آن مربوط به خودروی شاهین بود، در حالی که این میزان تعهد، بسیار فراتر از ظرفیت تولید شرکت بود و همین موضوع موجب شکل‌گیری تأخیر‌های گسترده در تحویل خودرو‌ها شد.

وی گفت: بخشی از این تعهدات حتی خارج از سامانه یکپارچه ایجاد شد و در برخی موارد، خودرو‌هایی پیش‌فروش شدند که ظرفیت تولید آنها در موعد مقرر وجود نداشت. این موضوع علاوه بر تحمیل جریمه‌های سنگین تأخیر، فشار قابل توجهی بر نقدینگی شرکت وارد کرد.

معاون فروش و بازاریابی سایپا با تأکید بر اینکه پیش‌فروش گسترده در صنعت خودرو راهکار مناسبی برای تأمین مالی نیست، افزود: سیاست مدیریت جدید سایپا کاهش تدریجی پیش‌فروش‌های خارج از ظرفیت تولید بوده است. بر همین اساس، تعداد تعهدات پیش‌فروش از حدود ۱۶۸ هزار دستگاه برای سال ۱۴۰۳ به ۱۳۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ و ۸۸ هزار دستگاه برای سال ۱۴۰۵ کاهش یافته و امسال نیز تاکنون تنها ۱۸ هزار دستگاه برای سال ۱۴۰۶ تعهد ایجاد شده است.

آقاطاهریان با بیان اینکه اصلاح ساختار مالی و تعهدات شرکت فرآیندی زمان‌بر است، اضافه کرد: مشکلاتی که طی بیش از یک دهه در صنعت خودرو ایجاد شده، در مدت کوتاه قابل جبران نیست و اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی به چند سال زمان نیاز دارد.

وی همچنین از بهبود وضعیت تعهدات معوق خبر داد و گفت: تعداد خودرو‌های معوق سایپا از ۹۲ هزار دستگاه در ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۵۸ هزار دستگاه در پایان سال گذشته کاهش یافت و اگر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر ایجاد نمی‌شد، این عدد به حدود ۴۰ هزار دستگاه می‌رسید.

معاون فروش و بازاریابی سایپا افزود: قطعات مورد نیاز سه محصول شاهین cvt، اطلس G و سهند تأمین شده و پیامک تکمیل فرآیند برای مشتریان ارسال شده است. این خودرو‌ها تا پایان شهریور امسال تحویل خواهند شد و بخش قابل توجهی از تعهدات قدیمی شرکت تعیین تکلیف می‌شود.

وی با اشاره به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی درباره تعهدات دو ساله سایپا گفت: بخش زیادی از این برداشت‌ها ناشی از زمان ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و بلوکه شدن وجه مشتریان است، در حالی که زمان ایجاد تعهد واقعی با زمان فراخوان و انعقاد قرارداد متفاوت است.

آقاطاهریان همچنین از توافق سایپا با شرکت کروز برای تأمین قطعات خودرو‌های ناقص خبر داد و گفت: این همکاری امکان ثبت سفارش و تأمین قطعات را فراهم کرده و به کاهش خودرو‌های ناقص و تسریع در تحویل خودرو‌ها کمک خواهد کرد.

معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا با اشاره به روند اصلاح تعهدات این شرکت گفت: میانگین تأخیر در تحویل محصولات سایپا از ۱۲ ماه به حدود ۵ ماه کاهش یافته است.