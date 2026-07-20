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وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (دوشنبه) از ۵ فدراسیون ورزشی بازدید و در جریان آخرین وضعیت آنها قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی صبح امروز از فدراسیونهای شمشیربازی، گلف، بیماران خاص و پیوند اعضا، اسکی و ورزشهای زمستانی و اسکواش بازدید کرد. در این بازدید وزیر ورزش و جوانان در گفتوگو با روسای فدراسیونهای ورزشی در جریان روند فعالیتها، برنامههای آمادهسازی برای حضور در رقابتهای پیشرو قرار گرفت و شرایط و موقعیت سخت افزاری آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
دنیامالی بازدید خود را از فدراسیون شمشیربازی آغاز کرد و در ادامه به سایر فدراسیونها رفت تا با روسای آنها و ارکان مربوطه دیدار و گفتوگو کند. وی همچنین توصیههایی را مطرح کرد و مسئولان ورزشی را به کار و فعالیت بیشتر در مسیر موفقیت تشویق کرد.