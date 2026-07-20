مجموع میزان ذخیره آب در ۴ سد طرق، دوستی، کارده و ارداک فقط ۵۶ میلیون متر مکعب است که رقم بسیار کمی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای خراسان رضوی با بیان اینکه میزان بارندگی در مشهد در سال آبی جاری نسبت به میانگین درازمدت ۱۰ درصد کاهش دارد، گفت: حجم ذخیره سدهای تامین کننده آب به حداقل رسیده است.

محمدعلی نعمت‌ نژاد افزود: حجم بارندگی در مشهد در سال آبی جاری (از مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون) حدود ۱۷۶ میلیمتر بوده اما این میزان در دوره بلندمدت ۱۰ ساله ۱۹۵ میلیمتر است.

وی اضافه کرد: هم اکنون تنها چهار درصد از حجم ذخیره سدهای استان آب داریم که در مجموع میزان ذخیره آب در ۴ سد طرق، دوستی، کارده و ارداک فقط ۵۶ میلیون متر مکعب است که رقم بسیار کمی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای خراسان رضوی ادامه داد: میزان آب ورودی به سدهای مشهد امسال تا کنون ۷۵ میلیون متر مکعب بوده است و با توجه به کاهش بارندگی‌ و خشکسالی‌ های پیاپی؛ منابع زیرزمینی نیز در وضعیت نامناسبی است و کسری مخازن آبهای زیرزمینی فقط در مشهد ۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال است.

نعمت‌نژاد گفت: طرح تعادل بخشی چاه‌ ها در مشهد و استان با هدف مدیریت برداشت از منابع زیرزمینی از سال ۱۳۹۲ آغاز و تا کنون هفت هزار و ۳۷۴ حلقه چاه غیرمجاز در مشهد شناسایی و مهر و موم شده که ۲۱۶ حلقه از این تعداد مربوط به امسال است.

وی تاکید کرد: برخورد با چاه‌ های غیرمجاز و برداشت‌ های خارج از شبکه با جدیت در استان و مشهد ادامه دارد.

٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد در وضعیت «خشکسالی شدید» و ۶٠ درصد از این مساحت در شرایط «خشکسالی بسیار شدید» است.

هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت خراسان رضوی نیمی در شرایط «ممنوعه بحرانی» قرار دارد و وجود چاه‌ های غیرمجاز و برداشت بی‌ رویه از منابع آبی زیرزمینی مهم‌ ترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌ های استان عنوان شده است.