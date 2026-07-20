براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در اهواز در وضعیت بنفش و بسیار و ناسالم و ۴ شهر دیگر استان خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد امروز، دوشنبه ۲۹ تیرماه شاخص کیفی هوا در اهواز با قرار گرفتن روی عدد ۲۲۴ AQI، در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد و هندیجان با ۱۳۱، بهبهان ۱۲۰، شوش ۱۱۹ و شوشتر با ۱۰۶ AQI، نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

براساس داده‌های این سامانه، شهر‌های آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، خرمشهر، دهدز، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل، هویزه در وضعیت قابل قبول قرار دارند.