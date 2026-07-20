در مراسم اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن استان تهران، از برگزیدگان رشته‌های مختلف این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن استان تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از مدیران این سازمان در هتل ارم برگزار شد.

در بخشی از این مراسم برگزیدگان رشته‌های مختلف در دو بخش بانوان و آقایان معرفی و تجلیل شدند. اسامی برگزیدگان این دوره از مسابقات به شرح زیر است.

بخش بانوان

حفظ ۱۰ جزء

رتبه اول؛ زهرا میرزایی

رتبه دوم؛ زهرا صالحی

رتبه سوم؛ زینب پرنیان

حفظ ۲۰ جزء

رتبه اول؛ سکینه صفری

رتبه دوم؛ زهرا غلامیان فرد

رتبه سوم؛ فاطمه عباسی

حفظ کل

رتبه اول؛ حنانه خلفی

رتبه دوم؛ سعیده سلطانی

رتبه سوم؛ عطیه انیسی

قرائت ترتیل

رتبه اول؛ پرنیان عصابخش

رتبه دوم؛ زهرا حسینی سفیدابی

رتبه سوم؛ عاطفه رجبی

دعاخوانی

رتبه اول؛ آزاده شاملو

رتبه دوم؛ نرگس بحیرایی

رتبه سوم؛ زهرا رضایی‌نیک

قرائت تحقیق

رتبه اول؛ معصومه آلبوغبیش

رتبه دوم؛ فاطمه گلینی مقدم

رتبه سوم؛ سیده فریده حسینی

قرائت زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ زهرا طاهری

رتبه دوم؛ دینا دلاوری

حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ زهرا کریمی

رتبه دوم؛ سیده نازنین زهرا قاسمی

رتبه سوم؛ ستایش کمالی

حفظ کل زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ مریم صالحی‌کیا

رتبه دوم؛ هنیا اورعی

رتبه سوم؛ هستی سادات حیدری

حفظ ۱۰ جزء زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ مطهره شاه‌میرزالو

شایسته تقدیر؛ اسماء دغاغله

بخش آقایان

حفظ ۱۰ جزء

رتبه اول؛ سیدرضا میرهاشمی

رتبه دوم؛ محمدامین قدرتی

رتبه سوم؛ محمد مهدوی

حفظ ۲۰ جزء

رتبه اول؛ کمیل قاری‌پور

رتبه دوم؛ محمود مهرآفرین

رتبه سوم؛ امیرمحمد نیکخواه

حفظ کل

رتبه اول؛ محمدرضا زارعی

رتبه دوم؛ محمدحسین بهزادفر

رتبه سوم؛ علیرضا محمدی

قرائت ترتیل

رتبه اول؛ حسین طاهری

رتبه دوم؛ رسول بخشی

رتبه سوم؛ محمد ضرغام

قرائت تحقیق

رتبه اول؛ محمدرضا حقیقت‌فر

رتبه دوم؛ سیدمحمدمهدی شیخ‌الاسلامی

رتبه سوم؛ حبیب صداقت

اذان

رتبه اول؛ احمدرضا محمدیان

رتبه دوم؛ احسان رحمانی

رتبه سوم؛ هوشنگ سلیمی

دعاخوانی

رتبه اول؛ مرتضی خلیلی

رتبه دوم؛ سیدمهدی حسن‌زاده

رتبه سوم؛ مجید عنان‌پور

قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ علی نیکوکاران

رتبه دوم؛ ابوالفضل فرجی

رتبه سوم؛ امیرمحمد داددوست مقدم

حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۸ سال

شایسته تقدیر؛ سینا محمدی

حفظ کل زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ محمدمهدی حاجی‌زاده

رتبه دوم؛ محمدحسین بیات

رتبه سوم؛ محمدطه حاجی‌محمدی