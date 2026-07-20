فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۴۳ کیلوگرم انواع موادمخدر و سلاح و مهمات ممنوعه در ۲ عملیات پلیسی در جنوب استان خبر داد.

کشف ۲۴۳ کیلوگرم موادمخدر و سلاح و مهمات در عملیات پلیس کرمان

کشف ۲۴۳ کیلوگرم موادمخدر و سلاح و مهمات در عملیات پلیس کرمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، سردار جلیل موقوفه‌ای گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر در عملیاتی در محدوده ایستگاه بازرسی مرصاد، ۴ دستگاه خودروی متعلق به قاچاقچیان موادمخدر را توقیف و ۵ متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات ۱۰۱ کیلوگرم تریاک، یک کیلوگرم هروئین، یک کیلوگرم شیشه، یک قبضه کلت کمری و تعدادی فشنگ کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از اجرای یک عملیات اطلاعاتی و عملیاتی دیگر در عمق جنوب استان خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری اطلاعاتی پلیس شهرستان‌های منوجان و کهنوج، ۱۴۰ کیلوگرم تریاک را کشف و با دستگیری یک متهم، از انتقال این محموله به مرکز کشور جلوگیری کردند.

سردار موقوفه‌ای تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله با قاچاق موادمخدر و قاچاقچیان را با جدیت دنبال می‌کند.