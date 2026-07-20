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نمایشگاه ایرانی اسلامی در بجنورد از ۲۸ تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۱۰ مرداد ماه میزبان علاقهمندان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این نمایشگاه ۳۰ بانوی توانمند در قالب ۳۰ غرفه متنوعترین محصولات عفاف و حجاب از جمله انواع چادر، مقنعه، روسری، ساق دست، پیراهن و همچنین پوشاک کاربردی نظیر بلوز و شلوار را با هدف ارائه محصولاتی فاخر و متناسب با نیاز جامعه، در معرض دید عموم قرار دادهاند.
شهروندان میتوانند برای بازدید و تهیه اقلام مورد نظر همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به محل نمایشگاه واقع در بجنورد، میدان خرمشهر، جنب داروخانه هلالاحمر مراجعه نمایند.