استاندار آذربایجان‌غربی گفت: باتوجه به اولویت توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت ،با هم‌افزایی دولت، خیران و بخش خصوصی، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام درمانی شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، گفت: با هم‌افزایی دولت، خیرین و بخش خصوصی، طرحهای نیمه‌تمام درمانی شتاب گرفته و هیچ ظرفیتی برای خدمت به مردم نباید بلااستفاده بماند.

رضا رحمانی در نشست با مجمع خیرین سلامت آذربایجان‌غربی با اشاره به تدوین اولویت‌های توسعه‌ای استان بر اساس شاخص‌های مختلف، افزود: علیرغم چالش‌های متعدد پس از رویداد اینوا، بستر‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت استان فراهم شده و تکمیل پروژه‌های درمانی با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به طرحهای نیمه‌تمام درمانی در شهرستان‌های مختلف استان، خاطرنشان کرد: برای به سرانجام رساندن این طرح‌ها بیش از هر چیز به همت، اراده و تصمیم‌گیری‌های جسورانه نیاز داریم.

استاندار آذربایجان‌غربی نقش خیرین سلامت را نیز در ارتقای شاخص‌های درمانی استان تعیین‌کننده دانسته و افزود: لازم است برای بیماران خاص و خانواده‌هایی که توان تأمین هزینه‌های درمان را ندارند، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود و خیرین نیز همچون گذشته در این عرصه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات مدیریت استان در دوره جنگ رمضان و جبران برخی کاستی‌ها در این مدت، اضافه کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد و مسئولیت‌های اجتماعی معادن، زمینه تأمین آمبولانس‌های پیشرفته، تجهیزات درمانی و امدادی روز دنیا فراهم شد.

وی در پایان با اشاره به تسهیل و آزادسازی واردات دارو و تجهیزات پزشکی به استان، افزود: مسیر توسعه سلامت آذربایجان‌غربی با مشارکت مردم، خیرین و همه دستگاه‌های اجرایی با قدرت ادامه یافته و مدیریت استان از هر اقدامی که به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رفاه مردم منجر شود، حمایت قاطع خواهد کرد.