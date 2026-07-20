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کاهش چشمگیر بارشهای آسمانی در استان تهران نسبت به سال گذشته، زنگ خطر کمآبی را برای پایتخت به صدا درآورده است؛ وضعیتی که ذخایر سدهای حیاتی منطقه را با افت شدیدی مواجه کرده و شهر را در آستانه یک چالش آبی جدی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با کاهش ۳۶ درصدی بارشهای آسمانی در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ذخایر سدهای حیاتی منطقه، از جمله طالقان، امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو، با افت چشمگیری مواجه شده است.
در حالی که حجم ذخیره این سدها در مقایسه با سال گذشته با کاهش روبهرو شده، مسئولان منابع آب بر ضرورت تغییر رفتار مصرفکنندگان تأکید دارند.
در این گزارش، جزئیات وضعیت بحرانی ذخایر آبی پایتخت و هشدار کارشناسان آب را ببینید و بشنوید.