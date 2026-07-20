رئیس دیوان عالی کشور با هشدار به محتکران گفت: سوءاستفاده از شرایط جنگی قابل اغماض نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه نشست تجلیل از قضات و کارکنان دادگستری قم با هشدار به محتکران و سودجویان گفت: سوءاستفاده از شرایط جنگی قابل اغماض نیست.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در شرایطی که ملت ایران با وحدت مثال زدنی در کنار یکدیگر ایستاده اند، نباید عد‌ه ای با احتکار و سوءاستفاده از شرایط جنگی، آرامش مردم را بر هم بزنند و قوه قضائیه با قاطعیت با سوء استفاده کنندگان برخورد خواهد کرد.