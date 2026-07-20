معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران از ارائه لایحه‌ای جدید به شورای اسلامی شهر تهران با هدف رایگان ماندن استفاده از مترو و اتوبوس برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی و برخی گروه‌های هدف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید باقری با اشاره به جزئیات این لایحه گفت: بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، استفاده از مترو و اتوبوس برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی، خانواده‌های دارای بیش از چهار فرزند، دانش‌آموزان، سربازان و برخی گروه‌های دیگر رایگان خواهد ماند.

وی افزود: شهرداری تهران حدود دو ماه پیش نیز لایحه‌ای با موضوع رایگان‌شدن حمل‌ونقل عمومی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده بود که در جریان بررسی با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد لذا لایحه جدید با در نظر گرفتن ملاحظات مطرح‌شده و با تمرکز بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های هدف تدوین و بار دیگر به شورا ارسال شده است.

باقری با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از مترو و اتوبوس برای یک دوره دوماهه رایگان شده است، گفت: تداوم این طرح پس از پایان دوره تعیین‌شده با توجه به شرایط موجود، هر دو ماه یک‌بار بررسی و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.

معاون شهردار تهران افزود: پیشنهاد رایگان‌شدن دائمی حمل‌ونقل عمومی برای گروه‌های هدف نیز به‌طور جداگانه در کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران بررسی می‌شود و اجرای آن منوط به تصویب نهایی شورا خواهد بود.