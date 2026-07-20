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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام گفت: این منطقه آمادگی دارد با توسعه زیرساختها، تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی، زمینه افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاران خارجی و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای آفریقایی را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حسنلو در نشست مشترک با مدیران اتاق مشترک ایران و آفریقا، همچنین ابراز امیدواری کرد تعاملات مشترک میان منطقه ویژه اقتصادی پیام و اتاق مشترک ایران و آفریقا به افزایش مبادلات تجاری، توسعه روابط اقتصادی و حضور پررنگتر فعالان اقتصادی ایران در بازارهای این قاره منجر شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با اشاره به رویکرد جدید این مجموعه در توسعه زیرساختهای اقتصادی، افزود: اجرای طرح های راهبردی در حوزه حملونقل، لجستیک و فناوری اطلاعات، پیام را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای اقتصادی کشور قرار داده است.
پروژههای راهبردی، پیشران توسعه ظرفیتهای تجاری پیام
حسنلو از جذب سرمایهگذار برای احداث بزرگترین ترمینال هوشمند بار و مسافر خاورمیانه در فرودگاه بینالمللی پیام خبر داد و گفت: اجرای این پروژه نقش مهمی در توسعه حملونقل هوایی، افزایش ظرفیت ترانزیت کالا و ارتقای جایگاه پیام در زنجیره تجارت منطقهای خواهد داشت.
وی همچنین از توسعه زیرساختهای انرژی، ایجاد مراکز داده و راهاندازی گمرک تخصصی فناوری اطلاعات در منطقه ویژه اقتصادی پیام خبر داد و افزود: با تکمیل این طرحها، فرآیند ترخیص کالاهای حوزه فناوری اطلاعات با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام خواهد شد.
در ادامه این نشست، مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا، با اشاره به ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، این مجموعه را یکی از بسترهای راهبردی توسعه تجارت ایران با کشورهای آفریقایی توصیف کرد و گفت: بهرهگیری از زیرساختهای لجستیکی، حملونقل هوایی و تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک، میتواند پیام را به محور تعاملات اقتصادی ایران و آفریقا تبدیل کند.
وی با بیان اینکه آفریقا امروز یکی از مهمترین بازارهای نوظهور جهان به شمار میرود، اظهار کرد: بسیاری از کشورها در حال افزایش سهم خود از این بازار هستند، در حالی که ایران هنوز از ظرفیتهای موجود در این قاره بهطور کامل بهرهبرداری نکرده است.
ظرفیتهای پیام زمینهساز توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی
رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا، توسعه شبکههای لجستیکی، حملونقل هوایی و اتصال منطقه ویژه اقتصادی پیام به شبکه ریلی را از مهمترین مزیتهای این مجموعه برشمرد و افزود: این ظرفیتها میتواند هزینههای تجارت با کشورهای آفریقایی را کاهش داده و زمینه افزایش صادرات و واردات را فراهم کند.
برهمن همچنین با اشاره به ظرفیت کشورهای آفریقایی در تأمین مواد اولیه و محصولات راهبردی، تصریح کرد: بخشی از نیاز کشور در حوزههایی همچون مواد معدنی، طلا، نهادههای دامی و برخی کالاهای اساسی از طریق توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی قابل تأمین است و گسترش این همکاریها میتواند به تقویت امنیت اقتصادی و کاهش خروج ارز کمک کند.
وی بر تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق مشترک ایران و آفریقا و منطقه ویژه اقتصادی پیام تأکید کرد و گفت: با تدوین برنامهای زمانبندیشده و پیگیری مستمر، امکان اجرای پروژههای مشترک در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری، لجستیک، فناوری، خدمات فنی و مهندسی، بهداشت و درمان و صنایع دانشبنیان فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا در پایان با اعلام آمادگی این اتاق برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام میتواند نقش مهمی در توسعه همکاریهای تجاری ایران با کشورهای آفریقایی ایفا کند.