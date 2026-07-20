-مدیرکل امور مالیاتی استان همدان از صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) خواست تا با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت قانونی، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، وجیه اله ذکوری از صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) خواست با اشاره به نزدیک شدن پایان مهلت قانونی، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.

وی گفت: صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) تا پایان روز ۳۱ تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.