با پایان خرید تضمینی گندم در گرمسار ، آرادان و ایوانکی ۱۰ هزار تن محصول در سیلو ذخیره شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی جورابلو مدیر اداره جهاد کشاورزی گرمسار گفت : در سال زراعی جاری ۳۷۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت محصول گندم رفت ولی به علت شرایط مطلوب آب و هوا به رغم کاهش ۳۰ درصدی سطح زیر کشت میزان محصول برداشتی تفاوتی با سال گذشـه ندارد .

جورابلو افزود : حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات گندم کاران تسویه شده و بقیه نیز در اسرع وقت به حساب کشاورزان واریز می شود.