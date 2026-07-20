رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز رسمی اجرای طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان دلفان از اول مردادماه خبر داد و گفت: این شهرستان به دلیل شرایط ویژه و کارآمدی شبکه بهداشت و درمان، به عنوان پایلوت اجرای این طرح ملی انتخاب شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال الدین امیری در نشست بررسی روند اجرای طرح ملی پزشکی خانواده در شهرستان دلفان که با حضور اعضای ریسه دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: نظام ارجاع، نسخه شفابخش حوزه سلامت کشور است و اجرای صحیح آن می‌تواند ضمن کاهش بار مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی، هزینه‌های کمرشکن درمان را برای مردم به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی با اشاره به حمایت دولت از اجرای این برنامه ملی افزود: رئیس‌جمهور که از حامیان و بنیان‌گذاران این طرح است و همچنین وزیر بهداشت، همواره اصلاح ساختار نظام سلامت را از اولویت‌های اصلی دولت دانسته‌اند،با وجود شرایط خاص کشور و دو جنگ اخیر، دولت با توجه به اهمیت سلامت مردم، عزم خود را برای اجرای این طرح جزم کرده و این موضوع مسئولیت مجموعه سلامت را برای اجرای دقیق و موفق آن دوچندان می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر نقش رسانه‌ها، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در فرهنگ‌سازی اجرای طرح ملی پزشکی خانواده تأکید کرد و گفت: همراهی این اقشار می‌تواند نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی و موفقیت اجرای طرح داشته باشد.

امیری خاطرنشان کرد: در قالب نظام ارجاع، دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی تسهیل شده و خدمات سلامت به شکل یکسان در اختیار تمامی اقشار جامعه قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که در نهایت به کاهش هزینه‌های درمانی بیماران منجر می‌شود.

وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی بررسی مشکلات و چالش‌های اجرای این طرح در شهرستان دلفان با حضور اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه خبر داد و گفت: در این سفر مقرر شد مبلغ ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای تقویت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان اختصاص یابد تا در بخش‌های مختلف، به‌ویژه توسعه زیرساخت‌ها و اجرای مطلوب طرح ملی پزشکی خانواده، هزینه شود.