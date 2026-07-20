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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از مهار آتشسوزی در مراتع دو دره «لیر» و «بازار» شهرستان بهبهان، پیش از سرایت به کوههای خاییز و علمدار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتحالله ابوعلی بیان کرد: وسعت آتشسوزی با توجه به وزش شدید باد گسترش پیدا کرد؛ به همین دلیل آتشنشانهای مناطق منصوریه و بهبهان برای مهار آتش در محل حضور یافتند.
وی افزود: متاسفانه با وزش باد، آتش به مراتع سرایت کرد و بلافاصله تمامی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بهبهان عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
ابوعلی اظهار داشت: در این حادثه از کوهنوردان و جوامع محلی درخواست شد تا برای مهار آتش حضور یابند، با جلوگیری از گسترش آتش از سمت جاده چمران، تنگ شیخ و قلعه مدرسه به کوهها و تپهماهورها، از سرایت آتش به کوه خاییز جلوگیری شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تصریح کرد: توسعه یگان پهپادی یکی از برنامههای راهبردی یگان حفاظت برای افزایش اثربخشی ماموریتهای حفاظتی، پایش مستمر عرصههای منابع طبیعی و مقابله سریع با تخلفات در مناطق سخت و گسترده استان است.