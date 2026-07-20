به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، نعمان یزدانی ارزش گندم خریداری شده را ۴۸ هزارو ۲۶۶ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تا کنون هزارو ۲۴۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است.

به گفته وی گندم خریداری شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۴ درصد افزایش دارد.

امسال قیمت خرید تضیمنی هر کیلوگرم گندم ۴۹۵ هزار ریال تعیین شده و ۳۲ مرکز پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی گندم عملیات خرید از بهره‌برداران را انجام می‌دهد.

تاکنون هفت هزارکشاورز محصول خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند.