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معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور گفت: ارزش اقتصادی هر بند سنگ و ملات آبخیزداری بهطور میانگین ۴۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر نقش استراتژیک سازههای آبخیزداری در اقتصاد کشاورزی، اعلام کرد: هر بند سنگ و ملات آبخیزداری بهطور میانگین ۴۰ میلیارد تومان ارزش اقتصادی برای کشور ایجاد میکند.
این سازهها با مهار سیلابهای مخرب، کاهش فرسایش خاک و تقویت سفرههای زیرزمینی، نقشی کلیدی در تضمین امنیت غذایی و پایداری تولیدات کشاورزی ایفا میکنند.