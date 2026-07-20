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پویش اهدای خون جلوهای ماندگار از وحدت اسلامی، ایثار حسینی و خدمت به انسانیت در هند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام حسین (ع) و ۷۲ شهید کربلا، مسجد امام حسین (ع) در شهر ویجایاوادا هند، میزبان پویش اهدای خون با مشارکت شیعیان و اهلسنت بود.
در این پویش انساندوستانه، بیش از ۵۰ نفر از اقشار مختلف جامعه با اهدای خون، ضمن ادای احترام به شهدای کربلا، پیام نوعدوستی، ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی را در عمل به تصویر کشیدند. این اقدام، افزون بر کمک به تأمین خون مورد نیاز بیماران، نشاندهنده پیوند عمیق ارزشهای عاشورایی با خدمترسانی به جامعه بود.
یکی از جلوههای شاخص این مراسم، حضور صمیمانه و مشترک شیعیان و برادران اهلسنت در کنار یکدیگر بود. مشارکت پیروان دو مذهب در این اقدام خیرخواهانه، بار دیگر نشان داد که پیام نهضت عاشورا، فراتر از مرزهای مذهبی و قومی، همه انسانها را به وحدت، همدلی، ایثار، خدمت به همنوع و برادری دعوت میکند و میتواند زمینهساز همبستگی و همزیستی مسالمتآمیز در جامعه باشد.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام میرزا ظهیر عباس، روحانی هندی، با تأکید بر اهمیت اهدای خون، این اقدام را یکی از ارزشمندترین جلوههای خدمت به انسانها دانست و اظهار داشت: هر فرد سالم با اهدای خون خود میتواند جان چندین بیمار را نجات دهد و از رنج خانوادههای بسیاری بکاهد. از اینرو شایسته است افراد واجد شرایط، دستکم دو بار در سال بهصورت داوطلبانه در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
وی با اشاره به فلسفه قیام عاشورا افزود: زندگی سراسر نورانی حضرت امام حسین (ع)، سرشار از درسهای حقطلبی، عدالتخواهی، ایثار، فداکاری و خدمت به مردم است. پیام کربلا تنها به مبارزه با ظلم و ستم محدود نمیشود، بلکه حفظ جان انسانها، گسترش محبت، تقویت روحیه همبستگی، ترویج همزیستی مسالمتآمیز و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز از مهمترین آموزههای این مکتب الهامبخش به شمار میرود.
پویش «اهدای خون به نام امام حسین (ع)» همهساله با هدف ترویج فرهنگ ایثار، تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی و کمک به نجات جان بیماران برگزار میشود تا پیام ماندگار عاشورا از مسیر خدمت به انسانها و همدلی میان اقشار مختلف جامعه، بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.