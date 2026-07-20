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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، مسعود محمدی خبرنگار اعزامی مرکز کرمان به استان هرمزگان، از شهرستان جاسک گزارش داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،با وجود حملات دشمن آمریکایی به زیرساختهای استان هرمزگان، زندگی مردم در مناطق مختلف این استان همچنان در جریان است و نیروهای امدادی و جهادی با حضور بهموقع، روند خدمترسانی به مردم را ادامه میدهند.
مسعود محمدی با اشاره به مسیر اعزام گروه خبری مرکز کرمان از جنوب استان کرمان به هرمزگان گفت: پل ارتباطی شهرهای رودان و میناب در حمله دشمن تخریب شده بود، اما نیروهای امدادی و راهداری بلافاصله وارد عمل شدند و با پیشبینی مسیر جایگزین، اجازه ندادند خللی در رفتوآمد و زندگی مردم ایجاد شود.
وی افزود: در شهرستان میناب نیز با وجود داغدار بودن مردم در پی شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه، صلابت، وحدت و همبستگی مردم همچنان پابرجاست و مردم تأکید دارند در برابر دشمن نباید سر خم کرد.
خبرنگار اعزامی مرکز کرمان در ادامه با اشاره به حمله به یک آبشیرینکن در شهرستان جاسک گفت: در پی این حمله، آب شرب ۲۰ روستا و حدود ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه قطع شد، اما با تلاش جهادی و شبانهروزی، این آبشیرینکن در مدت دو روز دوباره فعال و وارد مدار آبرسانی شد.
محمدی همچنین از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه جاسک در شب گذشته خبر داد و گفت: هنوز محل و منشأ این انفجارها مشخص نشده است، اما آنچه بیش از هر چیز در این منطقه به چشم میآید، ایستادگی و صلابت مردم است؛ مردمی که تأکید دارند حتی یک وجب از خاک ایران را به دشمن نخواهند داد.
مسعود محمدی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، هماکنون در جاسک.