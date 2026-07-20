رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت: تنها در کشور امارات با اخذ مجوز از ستاد عالی آزمون‌ها و شورای عالی آموزش و پرورش، برای دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم ایرانی که در این کشور هستند، امتحانات به صورت «داخلی» و «مجازی» برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سلیمی در خصوص چگونگی برگزاری امتحانات دانش‌آموزان در مدارس خارج از کشور گفت: سه دسته از دانش‌آموزان خارج از کشور در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند؛ عده‌ای که در مدارس خارج از کشور تحصیل می‌کنند، دسته دوم در مدارس آموزش از راه دور تحصیل و دسته آخر دانش‌آموزانی که به هر دلیلی همچون سفر، در کشور دیگری مهمان می‌شوند.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی به جهت برگزاری امتحانات دانش‌آموزان در مدارس خارج از کشور وجود ندارد افزود: امتحانات داخلی برگزار شده؛ امتحانات نهایی نیز در حال برگزاری است. تنها در کشور امارات با اخذ مجوز از ستاد عالی آزمون‌ها و شورای عالی آموزش و پرورش، برای دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم که در امارات مانده و خارج نشده بودند، امتحانات به صورت "داخلی" و مجازی برگزار شده چرا که سه روز بعد از آغاز جنگ ۴۰ روزه، کشور امارات مدارس خارج از کشور ایران را لغو مجوز کرد.

سلیمی با بیان اینکه دانش‌آموزانی که در امارات امتحانات آنها بصورت داخلی برگزار شد، برای ایجاد سوابق تحصیلی باید در امتحانات نهایی شرکت و درخواست سابقه تحصیلی دهند گفت: براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و ستاد عالی آزمون‌ها، امتحانات داخلی تنها به معنی فارغ‌التحصیلی است لذا برای رقابت در رشته‌های پر تقاضای کنکور سراسری، سابقه تحصیلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه همچنین مجوزی برای پایه‌های هفتم تا دهم وجود داشت که امتحانات نوبت دوم بصورت داخلی و آنلاین برگزار شود افزود: برای دانش‌آموزان ایرانی حاضر در امارات از این مجوز استفاده شد.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور با بیان اینکه برای حدود ۷۰۰ دانش‌آموز خارج از کشور امتحانات به صورت داخلی برگزار شده است اظهار کرد: برای حدود ۳۷۰ دانش‌آموز نیز امتحانات به صورت نهایی در حال برگزاری است و حدود ۱۰۰ نفر نیز برای امتحان نهایی مهمان مدارس خارج از کشور شده‌اند.

وی با بیان اینکه در ۷۷ حوزه، آزمون نهایی خارج از کشور در حال برگزار است ادامه داد: از این تعداد، حدود ۴۰ حوزه، مدارس و حدود ۳۷ حوزه نیز شامل نمایندگی‌های کنسولگری و سفارتخانه‌ها می‌شود.