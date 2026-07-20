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سخنگوی مدیریت بحران کشور گفت: براساس گزارشات و بررسیهای اولیه تاکنون مشکلات و آسیبهای جدیای به تاسیسات آب و برق در منطقه زلزلهزده وارد نشده و خدمات آب و برق همچنان برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از اعزام تیمهای ارزیاب و عملیاتی به مناطق متاثر از زلزله ۵.۷ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه خبر داد و گفت: پس از وقوع دو زمینلرزه پیاپی، نیروهای اورژانس، هلالاحمر و تیمهای تخصصی برای بررسی وضعیت مناطق و ارزیابی خسارات احتمالی وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: زلزله اول ۵.۲ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری و زلزله دوم با قدرت ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داده است.
محترمی با اشاره به اینکه شرایط آب و برق در استان پایدار است تصریح کرد: این زمینلرزهها در استانهای کردستان، ایلام، همدان و لرستان نیز احساس شده است، تصریح کرد: بیمارستانها و مراکز درمانی استان کرمانشاه و استانهای همجوار نیز به منظور آمادگی برای هرگونه امدادرسانی احتمالی در آمادهباش قرار گرفتند.