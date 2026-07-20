در نشست برنامه‌ریزی برنامه «گلزار» شبکه خاوران، بر هماهنگی با متولیان کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، انعکاس اقدامات کمیته‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت حضور مردم و خانواده‌های شهدا در این برنامه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای استان در نشست برنامه‌ریزی برنامه «گلزار» شبکه خاوران، با اشاره به برگزاری کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی در سال جاری، این برنامه را یک مجله تصویری هنری با محوریت این کنگره دانست و بر ضرورت هماهنگی کامل با متولیان و برگزارکنندگان این رویداد تأکید کرد.

آینه‌دار با بیان اینکه پرداخت رسانه‌ای به روند برگزاری کنگره از محورهای اصلی این برنامه است، گفت: معرفی اقدامات انجام‌شده از سوی کمیته‌های مختلف فعال در برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره ۲۴۰۰ شهید استان، از بخش‌های مهم «گلزار» خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به بخش «مروری بر آنچه گذشت» افزود: در این بخش می توان یادواره‌ها، مراسم و برنامه‌هایی که در طول هفته در راستای کنگره برگزار شده، به‌صورت جمع‌بندی‌شده به اطلاع مردم رسد تا مخاطبان در جریان رویدادها و فعالیت‌های انجام‌شده قرار گیرند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت معنوی گلزار شهدا در پیوند عاطفی و معنوی مردم با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: عصرهای پنجشنبه از بهترین زمان‌ها برای انس مردم با شهداست و بر همین اساس، برنامه «گلزار» به‌صورت زنده از گلزار شهدا روی آنتن می رود تا ضمن بهره‌گیری از حال و هوای معنوی این فضا، امکان حضور تصویری و کلامی مردم در برنامه نیز فراهم شود.

آینه‌دار افزود: همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان برنامه را از گلزار شهدای مختلف در سطح استان نیز روی آنتن برد تا پیوند بیشتری میان مردم، یاد شهدا و فضای برنامه شکل گیرد.

مدیرکل صدا و سیمای استان در ادامه بر استفاده از حضور مردم در برنامه تأکید کرد و گفت: گفت‌وگو با مردم، حضور خانواده‌های معظم شهدا و همچنین دعوت از فرماندهان نظامی و افرادی که در برگزاری کنگره ۲۴۰۰ شهید استان نقش‌آفرین هستند، می‌تواند به غنای محتوایی و اثرگذاری بیشتر این برنامه کمک کند.

برنامه «گلزار» از یک ماه گذشته با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و در همراهی با کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، به تهیه کنندگی سعید رضایی، پنجشنبه‌های هر هفته به‌صورت زنده از شبکه خاوران تقدیم مخاطبان می‌شود.