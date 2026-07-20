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رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی گلستان اهواز گفت: برای اولین بار، دستگاه پلاسمافرز ویژه بزرگسالان و کودکان در این بیمارستان نصب و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر آرمین جهانگیری بابادی در گفتوگو با خبرنگاران راه اندازی دستگاه پلاسمافرز ویژه اطفال برای اولین بار در بیمارستان گلستان اهواز را گامی موثر در ارتقای سطح درمانی استان دانست و اظهار داشت: با بهرهگیری از این تجهیزات، روشهای نوین درمانی بدون نیاز به اعزام بیماران به سایر مراکز، در همین بیمارستان قابل ارائه است.
وی افزود: پلاسمافرز یا تعویض پلاسما، روشی پیشرفته است که در آن بخش مایع خون (پلاسما) جدا شده و با پلاسمای سالم یا جانشینهای مناسب تعویض میشود. این روش در درمان طیف گستردهای از بیماریهای خودایمنی، کلیوی، عصبی و خونی در بزرگسالان و کودکان کاربرد دارد و به حذف آنتیبادیها و مواد مضر از خون کمک میکند.
دکتر جهانگیری بابادی بیان کرد: راهاندازی این دستگاه در بیمارستان گلستان، بهویژه برای بیماران مبتلا به سندرم گیلن‑باره و سندرم اورمیک همولیتیک که از شایعترین موارد استفاده از این روش در اطفال هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی گلستان اهواز ادامه داد: با بهرهبرداری از این دستگاه، امکان انجام روزانه این فرایند درمانی برای کودکان و بزرگسالان بستری فراهم شده و کیفیت خدمات درمانی در منطقه به طور محسوسی ارتقا خواهد یافت.
همزمان با راهاندازی دستگاه، دوره آموزشی کاربردی بر بالین بیمار توسط کارشناس مربوطه برگزار شد تا تیم درمانی با نحوهٔ کالیبراسیون، مانیتورینگ علائم حیاتی حین تعویض پلاسما و مدیریت عوارض احتمالی، بهصورت عملی آشنا شده و آمادگی کامل برای استفاده از این فناوری نوین در بخش اطفال داشته باشند.