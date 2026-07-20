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مدیر کل استاندارد استان گفت: استاندارد ملی ایران با عنوان «شیرهای آتشنشانی ویژگیها و روشهای آزمون» پس از ۴۲ سال، توسط اداره کل استاندارد استان لرستان در سال ۱۴۰۵ تدوین و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مرتضی رهنما بیان کرد: استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۸۱ با عنوان «شیرهای آتشنشانی – ویژگیها و روشهای آزمون» پس از ۴۲ سال، توسط اداره کل استاندارد استان لرستان در سال ۱۴۰۵ تدوین و منتشر شد.
وی افزود:نسخه پیشین این استاندارد که در سال ۱۳۶۳ تدوین شده بود، طی بیش از چهار دهه بدون تغییر باقی مانده و عمدتاً بر پایه تجربیات موجود در آن زمان تنظیم شده بود و این نسخه از پشتوانه منابع معتبر بینالمللی برخوردار نبود و پاسخگوی نیازهای فنی روز صنعت و تولیدکنندگان داخلی محسوب نمیشد.
مدیر کل استاندارد استان لرستان افزود:این موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات،زمینه افزایش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی، بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات آتشنشانی و توسعه ظرفیت حضور در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم خواهد شد.