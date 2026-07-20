انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) برای اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی برگزار و محسن زنگنه به سمت ریاست این کمیسیون انتخاب شد.

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، هادی قوامی نتایج انتخابات اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که صبح (امروز ۲۹ تیر) برگزار شد را اعلام کرد.

وی گفت: به موجب این انتخابات؛ اعضای این کمیسیون، «محسن زنگنه» نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» را به عنوان رئیس و اینجانب، «هادی قوامی» و نیز «رحمدل بامری» را به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین با رأی اعضای کمیسیون، «مریم عبداللهی» به عنوان سخنگو و «محمد نصیری» و «شهین جهانگیری» به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم انتخاب شدند.