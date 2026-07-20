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وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاحیه تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۳۰) آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را با هدف اجرای دقیقتر احکام این قانون و بازنگری در مقررات اجرایی آن، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاحیه تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۳۰) آییننامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ برای اجرا ابلاغ شد.
این اصلاحیه در چارچوب بازنگری مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم و با هدف اجرای دقیقتر احکام مرتبط با ماده (۲۱۹) این قانون ابلاغ شده است.
جزئیات مفاد اصلاحیه و تغییرات اعمالشده در تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۳۰)، مطابق متن ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تاریخ ابلاغ ملاک عمل مراجع ذیربط خواهد بود.