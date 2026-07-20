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با افزایش دمای هوا ، مشترکان برق در استان سمنان بار دیگر به استفاده بهینه از برق دعوت شدند تا با رعایت اصول مدیریت مصرف، صنعت برق از روزهای اوج بار تابستان عبور کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه مشترکان در مدیریت مصرف برق گفت: اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف در تمامی بخشها بهویژه تعرفههای خانگی، تجاری و سایر بخشهای مصرف، نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان دارد.
مهدی پاکطینت افزود: هر مشترک میتواند با کاهش مصارف غیرضروری، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کمباری، سهم مؤثری در عبور موفق از روزهای گرم پیشرو داشته باشد.
وی تصریح کرد: همراهی مردم، اصناف، دستگاههای اجرایی و تمامی مشترکان، مهمترین عامل حفظ پایداری شبکه برق در روزهای اوج مصرف خواهد بود.