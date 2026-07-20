به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، تعریف کردن قصه کودکانه امام حسین برای کودک می‌تواند باعث رشد تفکرات و ذهن او شود. داستان می‌تواند باعث رشد تخیلات ذهنی کودک شود و آثار مثبتی بر تفکرات کودک دارد. داستان امامان برای کودکان، از آموزنده‌ترین داستان‌ها برای بچه‌ها است. یکی از کتاب‌ها، داستان‌های امام حسین ع برای کودکان است.

این مجموعه توسط غلامرضا حیدری ابهری نوشته شده و نشر جمال نیز آن را به چاپ رسانده است.

جلد پنجم این مجموعه با عنوان «من امام حسین (ع) را دوست دارم»، همانطور که از نامش مشخص است کتاب داستان‌های امام حسین برای کودکان است.

مجموعه‌ی چهارده جلدی “من اهل بیت (ع) را دوست دارم” بر اساس یکی از بهترین روش‌ها برای معرّفی شخصیت‌های مذهبی نوشته شده است. در این روش، تنها به جنبه‌های تاریخی زندگی این شخصیت‌ها بسنده نمی‌شود؛ بلکه در کنار توجّه به جنبه‌های تاریخی، مقام معنوی، سبک زندگی، افکار و اندیشه‌ها و سخنان آنان نیز متناسب با مخاطب کودک و نوجوان مورد توّجه قرار می‌گیرد. قرآن کریم نیز همین روش را برای معرّفی انبیا و اولیا به کار می‌برد.

کتاب دیگر، کتاب چندزبانه «ما این‌جوری، تو چه‌جوری؟» به همت نشر هاجر و با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برای کودکان در اجتماع آینده اربعین منتشر شده است.

این اثر که با رویکردی تربیتی و با استفاده از زبانی ساده، کودکانه و بهره‌گیری از تصویرسازی‌های جذاب تدوین شده، تلاش دارد تا زیبایی‌های فرهنگ عفاف و حجاب را برای نسل آینده تبیین کند..

نشر هاجر با درک ضرورت انتقال مفاهیم دینی به کودکان و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت عظیم پیاده‌روی اربعین به عنوان یک آوردگاه فرهنگی بین‌المللی، این کتاب را علاوه بر زبان فارسی، به دو زبان بین‌المللی عربی و انگلیسی نیز ترجمه و منتشر کرده است.

این اثر که به عنوان ابزاری جهت انتقال مفاهیم دینی به کودکان زائر از ملیت‌های مختلف طراحی شده، می‌تواند به عنوان یک هدیه فرهنگی ماندگار در مسیر پیاده‌روی اربعین مورد استفاده قرار گیرد و تأثیرات عمیقی در ذهن و قلب کودکان زائر بر جای بگذارد.