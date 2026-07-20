معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان گفت: المپیاد باید فراتر از یک رقابت ورزشی، به رویدادی الهام‌بخش و ماندگار تبدیل شود تا به عنوان الگویی موفق از نشاط، همدلی و تعامل دانشجویی در فضای دانشگاهی کشور شناخته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک مسئولان سازمان امور دانشجویان و دانشگاه فردوسی مشهد با هدف بررسی روند آماده‌سازی و هماهنگی نهایی برای برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار شد.

المپیاد باید الگوی نشاط و همدلی در فضای دانشگاهی باشد

دکتر اللهیاری در این نشست با تأکید بر اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی این رویداد ملی اظهار کرد: المپیاد باید فراتر از یک رقابت ورزشی، به رویدادی الهام‌بخش و ماندگار تبدیل شود تا به عنوان الگویی موفق از نشاط، همدلی و تعامل دانشجویی در فضای دانشگاهی کشور شناخته شود.

وی با اشاره به اهمیت تولید محتوا، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و المان‌های هویت‌بخش برای ترویج سبک زندگی فعال دانشجویی شد و از اقدامات انجام‌شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد برای آماده‌سازی این رویداد تقدیر کرد.

حضور ۴۵۰۰ دانشجو در هفدهمین دوره المپیاد

دکتر زارعی، مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان نیز با اشاره به پایان رقابت‌های انتخابی در هشت منطقه دانشگاهی کشور اعلام کرد: پس از برگزاری مسابقات مقدماتی، ۴۵۰۰ دانشجوی دختر مجوز حضور در هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی را کسب کرده‌اند.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای آیین افتتاحیه و برگزاری مراسمی در شأن ورزش دانشگاهی کشور تأکید کرد.

آمادگی کامل دانشگاه فردوسی مشهد برای میزبانی

دکتر عبدالرضا جوان جعفری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، با اعلام آمادگی کامل این دانشگاه برای میزبانی شایسته از رویداد مذکور تصریح کرد: تمامی بخش‌های اجرایی با برنامه‌ریزی منسجم در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستند تا این المپیاد در بالاترین سطح کیفی برگزار شود.

وی سوابق این دانشگاه در میزبانی رویداد‌های ملی را پشتوانه‌ای ارزشمند برای برگزاری موفق این دوره دانست.

تلفیق ورزش با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی

دکتر حسین کارشکی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و سرپرست کل المپیاد، در تشریح پیوست‌های فرهنگی این رویداد گفت: با هدف حمایت همه‌جانبه از دانشجویان، کارگروه‌های تخصصی فرهنگی و روان‌شناختی تشکیل شده است.

وی افزود: تولید محتوای فرهنگی با محوریت هویت ایرانی-اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شاهنامه فردوسی، از مهم‌ترین برنامه‌های جانبی است که به غنای فرهنگی این دوره از المپیاد خواهد افزود.

در پایان این نشست، بر تداوم هم‌افزایی میان سازمان امور دانشجویان، وزارت علوم و دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی تأکید شد.