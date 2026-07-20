مدیرکل امور مالیاتی گیلان از مودیانی که درآمد مشمول مالیات اجاره داشتند خواست تا ۳۱ تیر با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه‌های خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: با توجه به پایان مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره، همه اشخاصی که در سال ۱۴۰۴ از محل اجاره املاک، درآمد مشمول مالیات داشته‌اند، موظف هستند حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه، اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره خود را به صورت الکترونیکی ثبت و ارسال کنند.

وی افزود: مودیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، اظهارنامه خود را تکمیل و ارسال کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با تأکید بر ضرورت انجام تکالیف قانونی در مهلت مقرر، گفت: ارائه اظهارنامه در موعد قانونی، علاوه بر جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و بهره‌مندی مودیان از خدمات الکترونیکی سازمان خواهد شد.

صیاد زمردی از مودیان مشمول خواست با توجه به محدود بودن زمان باقی‌مانده و برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت اطلاعات، ثبت و ارسال اظهارنامه را به روز‌های پایانی موکول نکنند.