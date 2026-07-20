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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: بر اساس ارزیابی اولیه تیمهای ارزیاب، این زلزلهها هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته و فقط مصدومیت ۳ شهروند گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علیرضا حیدری گفت : صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵) دو زمینلرزه پیاپی به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر حوالی شهر کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه افزود: نخستین زمینلرزه ساعت ۰۷:۱۳:۱۷ بامداد با بزرگی ۵.۲ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین در منطقه کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه رخ داد و تنها پنج دقیقه بعد، در ساعت ۰۷:۱۸، دومین زمینلرزه با بزرگی ۵.۷ ریشتر همان منطقه را لرزاند.
وی افزود: این زلزله در بیشتر نقاط استان کرمانشاه و استان های غربی کشور احساس شد.
حیدری با اشاره به اقدامات فوری صورتگرفته و دستور سریع استاندار برای مدیریت میدانی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزلههای پیاپی، آقای حبیبی، استاندار کرمانشاه، طی تماس با فرمانداران شهرستانهای کرمانشاه و روانسر و مدیران ستادی مربوطه، دستور پیگیری و بررسی فوری و میدانی در مناطق زلزلهزده را صادر کرد. همه تیمهای امدادی، ارزیاب و خدماتی بدون هیچ گونه تأخیری در صحنه حاضر شدند.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون مدیران مدیریت بحران استانداری، فرمانداران مربوطه به همراه بخشداران و دهیاران مناطق زلزلهزده در روستاها و شهرهای اطراف مستقر شدهاند و نخستین گزارشهای ارزیابی از وضعیت ساختمانهای مسکونی، راههای مواصلاتی و شبکههای زیربنایی جمع بندی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اعلام نتایج اولیه ارزیابی تیمهای امدادی گفت: با وجود بزرگی این زمینلرزهها و عمق آنها، تا این لحظه هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده است. فقط ۳ شهروند مصدوم شده اند.
خسارتهای وارده مالی هم عمدتاً جزئی و محدود به ترکخوردگی برخی دیوارها، شکستن برخی شیشه ها و ریزش برخی دیوارهای غیرمسکونی در برخی روستاهای اطراف کانون زلزله بوده است.
وی افزود: پایگاههای جمعیت هلالاحمر، اورژانس پیشبیمارستانی، بیمارستانهای منطقه، راهداری، آب و فاضلاب، برق و گاز استان کرمانشاه در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و تیمهای ارزیاب و امدادگران همچنان برای بررسی های نهایی در کانون زلزله حضور دارند.