به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس کمیته موتای فارس و مربی تیم ملی بزرگسالان کشور گفت: مسابقات انتخابی تیم فارس برای شرکت در مسابقات کشوری با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از بانوان رزمی کار از شهرستان‌های آباده، شیراز، مرودشت، کازرون و دیگر شهر‌های فارس در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

مهتاب حق طلب افزود: موی تای کاران جوان شهریور ماه امسال و بزرگسالان اواخر مرداد برای حضور در مسابقات جهانی کُزُوُ با یکدیگر رقابت می‌کنند.

موی تای یک هنر رزمی و ورزش مبارزه‌ای است که به «ورزش هشت اندام»معروف است زیرا از مشت، آرنج، زانو و ساق پا در این ورزش استفاده می‌شود.

مسابقات موی تای به‌عنوان یک رشته ورزشی حرفه‌ای در رینگ برگزار می‌شود و قوانین خاص خود را دارد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.