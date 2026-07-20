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مسابقات موی تای استان فارس با حضور بیش از ۱۰۰ رزمی کار به میزبانی آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس کمیته موتای فارس و مربی تیم ملی بزرگسالان کشور گفت: مسابقات انتخابی تیم فارس برای شرکت در مسابقات کشوری با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از بانوان رزمی کار از شهرستانهای آباده، شیراز، مرودشت، کازرون و دیگر شهرهای فارس در ردههای نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام میشوند.
مهتاب حق طلب افزود: موی تای کاران جوان شهریور ماه امسال و بزرگسالان اواخر مرداد برای حضور در مسابقات جهانی کُزُوُ با یکدیگر رقابت میکنند.
موی تای یک هنر رزمی و ورزش مبارزهای است که به «ورزش هشت اندام»معروف است زیرا از مشت، آرنج، زانو و ساق پا در این ورزش استفاده میشود.
مسابقات موی تای بهعنوان یک رشته ورزشی حرفهای در رینگ برگزار میشود و قوانین خاص خود را دارد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.