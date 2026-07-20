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بیمه اربعین

ثبت‌نام در سامانه سماح شرط بهره‌مندی از خدمات بیمه اربعین است. امسال با پرداخت ۲۰ هزار تومان زائران از بسته خدمات بیمه شامل درمان، عمر و حوادث در سراسر مسیر ایران و عراق بهره‌مند می‌شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۱۰:۲۰
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برچسب ها: راهپیمایی اربعین حسینی ، بیمه زائران ، مسیر اربعین ، بیمه
 