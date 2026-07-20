ثبت‌نام در سامانه سماح شرط بهره‌مندی از خدمات بیمه اربعین است. امسال با پرداخت ۲۰ هزار تومان زائران از بسته خدمات بیمه شامل درمان، عمر و حوادث در سراسر مسیر ایران و عراق بهره‌مند می‌شوند.