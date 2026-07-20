آذر رضایی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: طی شبانه‌روز گذشته، شهر‌های مشهد، خوشاب، خلیل آباد، جغتای، بجستان فیروزه، درگز، سرخس، داورزن، سبزوار، نوبنیاد، صالح‌آباد، بردسکن، فیض‌آباد، تایباد، جوین، گناباد، تربت جام، کاشمر و خواف، دمای ۴۰ تا ۴۴ درجه را تجربه کردند.

وی افزود: طی این مدت نوسانات دمایی مشهد مقدس بین ۲۶ تا ۴۰.۹ بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان‌رضوی گفت: طی ۲۴ ساعته گذشته، شهر‌های کاخک گناباد با ۲۰ درجه خنکترین و سرخس با ۴۴.۵ درجه گرمترین شهر‌های خراسان رضوی بوده است.

رضایی‌پور اضافه کرد: براساس این گزارش، دمای شهر مقدس مشهد امروز به ۴۱ درجه سانتیگراد می‌رسد و از فردا سه شنبه روند کاهش دما آغاز می‌شود.