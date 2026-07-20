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بیش از ۱۹ هزار دانشآموز پایههای یازدهم و دوازدهم در حوزههای امتحانی حاضر شدند تا یکی از مهمترین آزمونهای دوران تحصیل خود را پشت سر بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، همزمان با برگزاری امتحانات نهایی، بیش از ۱۹ هزار دانشآموز پایههای یازدهم و دوازدهم در حوزههای امتحانی حاضر شدند تا یکی از مهمترین آزمونهای دوران تحصیل خود را پشت سر بگذارند آزمونهایی که با فعالیت ۱۰ مرکز نگهداری و تصحیح اوراق در استان، روند ارزیابی آنها با دقت و بر اساس ضوابط انجام میشود.
همزمان با ادامه برگزاری امتحانات نهایی، دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در ۶۹ حوزههای امتحانی خراسان شمالی حاضر میشوند تا آموختههای یک سال تحصیلی خود را در آزمونهایی که نقش مؤثری در سوابق تحصیلی آنها دارد، به محک بگذارند.
امتحانات نهایی تا ۱۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و دانشآموزان در سایر دروس به رقابت علمی خود ادامه میدهند.