به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی حسین پور از صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) خواست با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت قانونی، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.

وی افزود: صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) تا پایان روز ۳۱ تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

وی با تأکید بر اینکه ارائه اظهارنامه در موعد مقرر، شرط بهره‌مندی از تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مالیاتی است، افزود: مؤدیان انجام این تکلیف قانونی را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا فرآیند ثبت اظهارنامه با سهولت بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات در مهلت مقرر، موجب تعلق جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد و این جریمه مطابق قانون غیرقابل بخشش است.