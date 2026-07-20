به همت حاج سید ابوالقاسم طیبی پدر شهید سید محمدرضا طیبی، ساخت مدرسه ۹ کلاسه شهید طیبی در زمینی به وسعت هزار و ۷۰۰ مترمربع در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تکمیل ساخت مدرسه شهید طیبی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، نیازمند حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که پدر این شهید والامقام متعهد به پرداخت آن شده است.

این مدرسه مهر ۱۴۰۶ پذیرای ۲۷۰ دانش آموز خواهد بود.

شهید سید محمدرضا طیبی ۲۰ سالگی در ۱۰ اسفند ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ تکمیلی با سمت معاون اول گروهان، به شهادت رسید.

برادر این شهید سید مصطفی نیز در این عملیات همراه وی بود و از ناحیه دست، جانباز قطع عضو شد.