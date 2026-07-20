دبیرکل جمعیت هلال‌احمر ایران از حضور ۸۵۰۰ امدادگر در ۲۲۰۰ موکب درمانی و درمانگاه آماده خدمات رسانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال‌احمر ایران گفت: جمعیت هلال‌احمر هر ساله از سر وظیفه دینی، قانونی و انسانی، در عملیات گسترده اربعین سیدالشهدا (ع) مشارکت می‌کند.

وی با بیان اینکه اربعین بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان با حضور حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر است، افزود: عملیات اربعین هلال‌احمر از ابتدای ماه صفر آغاز شده و تا ۲۵ صفر ادامه خواهد داشت.

افشار با تشریح برنامه‌های جمعیت برای اربعین امسال تصریح کرد: امسال حدود ۸۵۰۰ امدادگر، داوطلب و نیرو‌های درمانی در این عملیات حضور خواهند داشت و ۲۲۰۰ موکب درمانی و درمانگاه در مسیر‌های منتهی به نجف، کربلا و کاظمین مستقر می‌شوند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: ۳۷ درمانگاه سطح سه با ارائه خدمات در سطح بیمارستان و پنج بیمارستان تخصصی در کشور عراق به زائران خدمات درمانی و امدادی ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به خدمات سال گذشته جمعیت هلال‌احمر گفت: در اربعین سال گذشته بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از خدمات درمانی و امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند و امیدواریم امسال نیز با تلاش امدادگران و داوطلبان، خدماتی گسترده‌تر و باکیفیت‌تر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.