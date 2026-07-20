به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، مطابق برنامه ابلاغی، در تمامی استان‌های کشور به‌جز استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، امتحانات نهایی روز سه‌شنبه در استان هرمزگان در زمان دیگری که متعاقباً اعلام می‌شود، برگزار خواهد شد.