به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه اعلام کرد، دانشجویان متقاضی اخذ واحد در ترم تابستان می‌توانند از روز ۳۰ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه آموزشی و از مسیر «ثبت‌نام → عملیات ثبت‌نام → ثبت‌نام ترم تابستان»، وضعیت خود را از «متقاضی نیستم» به «متقاضی هستم» تغییر داده و نسبت به انتخاب دروس ارائه‌شده اقدام کنند.

دانشگاه همچنین اعلام کرده است که دروس کارآموزی نیازی به اخذ در این بازه زمانی ندارند. این دروس پس از ثبت «درخواست محل کارآموزی» در منوی پیشخوان و تأیید نهایی، به‌صورت خودکار برای دانشجو ثبت خواهند شد.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان سایر دانشگاه‌ها نیز می‌توانند در روز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با استفاده از نام کاربری و گذرواژه خود وارد سامانه شده و مراحل ثبت‌نام ترم تابستان را تکمیل کنند.