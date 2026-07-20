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پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، از ویژگی جدید این پیامرسان برای نمایش تصاویر بهصورت کاروسل (اسلایدی) رونمایی کرد. این قابلیت به کاربران اجازه میدهد مجموعه عکسهای خود را با تجربهای مشابه اسلایدهای حرفهای تماشا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پاول دوروف با انتشار پستی در کانال رسمی خود، از اضافه شدن قابلیت «کاروسل» (Carousel) به تلگرام خبر داد. بر اساس این ویژگی جدید، کاربران میتوانند به جای چیدمان سنتی و شبکهای، آلبومهای عکس را بهصورت اسلایدی مشاهده کرده و با کشیدن انگشت (Swipe) به سمت چپ یا راست، بین تصاویر جابهجا شوند.
دوروف در یادداشت خود با لحنی طنزآمیز به اهمیت این بروزرسانی اشاره کرد و نوشت: «این یک گام کوچک در پیامرسانی و یک جهش بزرگ برای تبدیل کردن عکسهای گربه به ارائههای کلیدی (Keynote) است.»
تصویر منتشر شده از سوی بنیانگذار تلگرام (مطابق تصویر بالا) نشان میدهد که گزینه جدیدی تحت عنوان "Show as Carousel" به بخش نمایش یا ویرایش تصاویر اضافه شده است. این قابلیت به کاربران کمک میکند تا مجموعه عکسهای خود را با نظم بیشتر و جلوهای بصری جذابتر برای مخاطبان خود به نمایش بگذارند.
این بروزرسانی بخشی از تلاشهای مستمر تلگرام برای نزدیکتر کردن تجربه کاربری این پیامرسان به ابزارهای چندرسانهای و سکوهای ارائه محتوا محسوب میشود.