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رئیس اداره راه و شهرسازی مراغه، از بازشدن گره محوطه سازی مساکن مهر پس از ۱۵ سال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ناهید موتمنی گفت: پس از سالها بلاتکلیفی ناشی از مشکلات حقوقی، ساماندهی و آسفالتریزی محوطههای ۱۴ مسکن مهر این شهرستان با پیگیریها و رفع مشکل از سوی نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی و همکاری وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.
وی اضافه کرد: در نتیجه این پیگیریها با تخصیص ۴۰ میلیارد تومان و اختصاص ۳۵۰ تُن قیر ساماندهی و آسفالت ریزی محوطه مساکن مهر آغاز شده است.
موتمنی خاطرنشان کرد: این طرح هزار و ۴۰۰ خانوار با جمعیتی افزون بر چهار هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد و با اجرای آن، ساکنان این مساکن پس از سالها از خدمات عمومی مناسبتری بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: مساکن مهر مراغه از جمله طرحهای حمایتی دولت در سالهای گذشته بود که تامین زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام و احداث واحدهای مسکونی نیز بر عهده شرکتهای تعاونی قرار داشت.
رئیس اداره راه و شهرسازی مراغه ادامه داد: در این شهرستان ۲۹ مسکن مهر در سالهای گذشته احداث و به متقاضیان تحویل داده شده است که از این تعداد ۱۵ مسکن مهر بهصورت کامل شامل احداث واحدها و محوطهسازی تحویل داده شده و ۱۴ مسکن مهر دیگر به دلیل مشکلات حقوقی شرکتهای تعاونی، ناقص باقی مانده بود.
موتمنی بیان کرد: انحلال برخی شرکتهای تعاونی و باقی ماندن محوطههای مساکن مهر بدون تکمیل عملیات عمرانی، از جمله مشکلاتی بود که موجب طولانی شدن روند ساماندهی این پروژهها شد.