عفت خانی پور (نویسنده کودک و نوجوان ) گفت : خاک سرخ هرمز،قابلیت طرح در کتابهای کودکان و نوجوانان را دارد و به عنوان نماد می تواند به صورت داستانی از ریشه های عمیق حیات سخن بگوید .

خانم خانی پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این خاک نماد اصالت است و من در کتابهایم به این مسئله پرداخته ام .

وی گفت : من این موضوع را در چهارگانه « دروازه‌ قصه‌ها» دنبال کرده ام . این مجموعه در واقع یک «مجرای پرورشی» طراحی شده است که پا به پای مخاطب رشد می‌کند و او را از ۹ سالگی تا آستانه بلوغ فکری و ادبی همراهی می‌کند.

موضوع اصلی آن، بقا و پویایی فرهنگ و روایت‌های ایرانی و جهانی است.

خانی پور گفت : من در جلد اول (نگهبان قصه‌ها)، مخاطب حدوداً ۹ تا ۱۱ ساله را به ریشه‌های باستانی روایت در میان‌رودان، یونان، هند و چین می‌برم تا بدانیم هر قصه، بذر یک سفر بزرگ است..

در جلد دوم (ناجی) ، در سنین ۱۱ تا ۱۳ سالگی ، بر صداهای گم‌شده‌ی تاریخ ایران (قصه‌های زنان، کوچ‌نشینان و روستاها) تمرکز می‌کنیم.

در جلد سوم (نایاب) که مناسب سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی است، سفر و مهاجرت افسانه‌های ایرانی را در جاده ابریشم بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد فرهنگ جاری است. و در نهایت، مخاطب با رسیدن به بلوغ فکری و ادبی در سنین بالای ۱۵ سال ، به جلد چهارم (نویسنده) می‌رسد که خودش باید دست به قلم شود.

عفت خانی پور ، نویسنده کودک و نوجوان در حوزه های «ادبیات اسطوره ای ، شعر، مهارت های زندگی و هویت شناسی »فعالیت کرده است . کتابهای «چله چراغ دخترانه‌ها»و «چله چراغ پسرانه‌ها» که نگاهی روان‌شناختی و هویتی به دنیای نوجوانان و مهارت‌های زندگی آن‌ها دارد از جمله آثار اوست