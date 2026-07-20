به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات با هدف شناسایی استعدادها، انتخاب نفرات برتر و تشکیل تیم منتخب شطرنج منطقه آزاد کیش در رده‌های سنی مختلف برای حضور در مسابقات، برگزار شد.

نفرات برتر هر رده سنی در پایان این رقابت‌ها، معرفی شدند:

رایان فردوست، میران محمودزاده و دیاکو داوریان در رده سنی زیر ۸ سال پسران و دایانا سهرابیان، آوا کشاورزی و سیده هما لایق خویدکی در رده سنی زیر ۸ سال دختران رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

کیان پویانفر، رادین مروتی و هیراد مشایخی در رده سنی زیر ۱۰ سال پسران و دایانا داوودی، دریا زرشکی و راشین تمدن در رده سنی زیر ۱۰ سال دختران اول تا سوم شدند.

مهراد طاهرخانی، هیراد فکوری و آرمین علی‌خواه در رده سنی زیر ۱۲ سال پسران و راحیل خادمی، فاطمه غریبی و نهال غریبی نیز در رده سنی زیر ۱۲ سال دختران رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

امیرمهدی شهبازی، آراد شوهانی و محمدطا‌ها کشاورزی در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران و آرتمیس نورین، ثنا ملک‌محمدی و دریا قاسم‌زاده در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران و رضا نورمحمدی، بنیامین بازیان و پدرام آنتیک‌چی در رده سنی زیر ۱۶ سال پسران و بردیا جهان‌تیغی و امیرحسین قائم‌مقامی در رده سنی زیر ۱۸ سال پسران و حسنا سمیع‌پور نیز در رده سنی زیر ۱۸ سال دختران رتبه های برتر را کسب کردند.

کارن امینی و علی قربانی مسئولیت برگزاری مسابقات را بر عهده داشتند و خانم ها مبین، رضایی و انصاری داوری رقابت‌های رده‌های سنی زیر ۸، ۱۰ و ۱۲ سال و خانم بهرام‌بیگی نیز داوری رده‌های سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال را بر عهده داشتند.