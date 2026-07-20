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مسابقات شطرنج، انتخابی ردههای سنی هیئت منطقه آزاد کیش، با حضور شطرنج بازان کیش در ردههای مختلف سنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات با هدف شناسایی استعدادها، انتخاب نفرات برتر و تشکیل تیم منتخب شطرنج منطقه آزاد کیش در ردههای سنی مختلف برای حضور در مسابقات، برگزار شد.
نفرات برتر هر رده سنی در پایان این رقابتها، معرفی شدند:
رایان فردوست، میران محمودزاده و دیاکو داوریان در رده سنی زیر ۸ سال پسران و دایانا سهرابیان، آوا کشاورزی و سیده هما لایق خویدکی در رده سنی زیر ۸ سال دختران رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
کیان پویانفر، رادین مروتی و هیراد مشایخی در رده سنی زیر ۱۰ سال پسران و دایانا داوودی، دریا زرشکی و راشین تمدن در رده سنی زیر ۱۰ سال دختران اول تا سوم شدند.
مهراد طاهرخانی، هیراد فکوری و آرمین علیخواه در رده سنی زیر ۱۲ سال پسران و راحیل خادمی، فاطمه غریبی و نهال غریبی نیز در رده سنی زیر ۱۲ سال دختران رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
امیرمهدی شهبازی، آراد شوهانی و محمدطاها کشاورزی در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران و آرتمیس نورین، ثنا ملکمحمدی و دریا قاسمزاده در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران و رضا نورمحمدی، بنیامین بازیان و پدرام آنتیکچی در رده سنی زیر ۱۶ سال پسران و بردیا جهانتیغی و امیرحسین قائممقامی در رده سنی زیر ۱۸ سال پسران و حسنا سمیعپور نیز در رده سنی زیر ۱۸ سال دختران رتبه های برتر را کسب کردند.
کارن امینی و علی قربانی مسئولیت برگزاری مسابقات را بر عهده داشتند و خانم ها مبین، رضایی و انصاری داوری رقابتهای ردههای سنی زیر ۸، ۱۰ و ۱۲ سال و خانم بهرامبیگی نیز داوری ردههای سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال را بر عهده داشتند.