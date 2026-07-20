مسیر ریلی ایران وارد مرحله جدید تجارت منطقه‌ای شد و شاهد ورود نخستین محموله ترانزیتی چین از مسیر ایران به هرات است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، مسیر ریلی ایران وارد مرحله جدید تجارت منطقه‌ای شد و شاهد ورود نخستین محموله ترانزیتی چین از طریق ایران به هرات است .

این محموله شامل تخته‌های ام‌دی‌اف به وزن ۵۰۰ تن بود که مستقیماً از مبدأ پکن روی شبکه ریلی چین بارگیری شد و پس از عبور از ترکمنستان وارد شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران شده است.

این محموله سپس بدون هیچ توقف یا تخلیه مجدد، از مسیر کریدور خواف–هرات به ایستگاه روزنک در ولایت هرات منتقل شد.

این اقدام به‌عنوان نخستین ترانزیت مستقیم ریلی، در مسیر پکن–هرات ثبت شده است.