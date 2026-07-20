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مدیرکل حج و زیارت مازندران از ثبتنام ۱۴ هزار و ۶۰۰ مازندرانی در سامانه سماح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل حج و زیارت مازندران از ثبتنام ۱۴ هزار و ۶۰۰ مازندرانی در سامانه سماح خبر داد و گفت: زائران ثبتنام را به روزهای پایانی موکول نکنند.
عباس اسماعیلی با بیان اینکه روند ثبتنام برای متقاضیان زیارت اربعین تا روز اربعین ادامه خواهد داشت،افزود: از تمامی زائرانی که قصد تشرف به این سفر معنوی را دارند تقاضا میشود هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام در سامانه سماح و انتخاب دقیق مرزهای رفت و برگشت اقدام کنند.
وی بر اهمیت پوشش بیمهای تأکید کرد و گفت: مساله بیمه زائران یکی از الزامات اساسی این سفر است که توصیه میکنیم تمامی زائران نسبت به آن اهتمام ویژهای داشته باشند.
مدیرکل حج و زیارت مازندران درخصوص زمانبندی حضور در کشور عراق یادآور شد: مواکب اربعین حسینی از ۱۰ تا ۲۰ ماه صفر در خاک عراق مستقر و آماده خدماترسانی به زائران هستند؛ لذا به زائران توصیه میشود برنامهریزی سفر خود را با توجه به این بازه زمانی مشخص تنظیم کنند.
اسماعیلی با اشاره به بسیج امکانات برای میزبانی از زائران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۵ موکب در سطح استان مازندران فعال شدهاند و تمامی دستگاههای متولی در تلاش هستند تا با هماهنگی حداکثری، بهترین و باکیفیتترین خدمات را به زائران اربعین حسینی ارائه دهند.