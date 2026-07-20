با هدف ارائه خدمات به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، مرکز ارائه خدمات به افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در شهرستان خمین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با چهارمین روز از هفته بهزیستی با هدف ارائه خدمات روانشناسی، کاردرمانی و آموزشی به خانواده‌های تحت پوشش مرکز ارائه خدمات به افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در شهرستان خمین افتتاح شد.

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نشست هماهنگی ستاد اربعین دلیجان با هدف هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان برای تسهیل در امور زائران تشکیل شد.

در این جلسه همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با تمام توان و بهره‌گیری از امکانات موجود، بستر را برای تسهیل سفر زائران و مدیریت موکب‌های شهرستان فراهم کنند.

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در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر زرندیه بر همکاری دستگاه‌های برای آگاهی بخش به دانش آموزان و حوزه کارگری تاکید شد.

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دامپزشکی ساوه از شناسایی، توقیف و معدوم سازی ۳۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

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