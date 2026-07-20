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مدیر توزیع برق ایذه گفت: ۳ دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز در یک واحد مسکونی در ایذه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرحیم کمائی با اشاره به جمعآوری تعداد سه دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی در ایذه، اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست برق ایذه و بازرسیهای انجامشده، استفاده این محل از ماینرهای غیرمجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمعآوری این دستگاهها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.
وی افزود: در این محل تعداد سه دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و انشعاب غیرمجاز سه فاز این واحدها هم قطع و جمعآوری و دستگاهها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
کمائی تاکید کرد: شهروندان هرگونه استفاده از دستگاههای غیرمجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک و اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش نقدی بهرهمند شوند؛ هویت گزارش دهندگان محرمانه خواهد ماند.