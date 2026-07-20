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آیین افتتاحیه مرحله استانی دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در شهر سیسخت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این جشنواره دانشآموزان در محورهای پژوهش، ریاضی، قرآن و معارف اسلامی، فرهنگ و هنر، دستسازه، زبان و ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، فعالیتهای آزمایشگاهی، بازارچههای کسبوکار دانشآموزی، مناظره علمی، برنامهنویسی و هوش مصنوعی، توسعه فردی و مهارتهای زندگی و سلامت و تربیت بدنی با هم رقابت می کنند.
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان گفت: امسال ۳۴۲ دانشآموز برگزیده از ۱۳ منطقه آموزشی استان در مرحله استانی دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی حضور دارند.
ابراهیم دباغ افزود: پیشبینی میشود بیش از ۷۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا کنند.